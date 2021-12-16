CSKA yönetiminden oyunculara para cezası!

CSKA Moskova Basketbol Takımı yönetiminin, Euroleague'de UNICS'e kaybettikleri derbi sonrası oyuncularına para cezası vereceği öne sürüldü.
Emiliano Carcia'ya göre CSKA'nın Euroleague'de UNICS'e karşı evinde aldığı derbi mağlubiyeti sonrası Moskova yönetiminin oyuncuların maaşında yüzde 10'luk bir kesinti yapacağı ifade edildi.
CSKA Moskova Euroleague'in 15. haftasında UNICS Kazan'a 88:67 mağlup olmuştu.
Emiliano Carcia'ya göre CSKA'nın Euroleague'de UNICS'e karşı evinde aldığı derbi mağlubiyeti sonrası Moskova yönetiminin oyuncuların maaşında yüzde 10'luk bir kesinti yapacağı ifade edildi.
CSKA Moskova Euroleague'in 15. haftasında UNICS Kazan'a 88:67 mağlup olmuştu.