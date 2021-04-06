CSKA Moskova, Zeljko Obradovic'i istiyor

Derrick Williams, "Benim için basketbol oyunu hakkında her şeyi bilen iki kişi var; Biri Obradovic, diğeri LeBron James" pic.twitter.com/VTGbUykUg7



— Sporx (@sporx) January 21, 2021

THY EuroLeague takımlarından CSKA Moskova'da Mike James'in ardından bir deprem daha yaşanabilir; Itoudis! Büyük bir yatırım ile sezona başlayan ve EuroLeague'in en pahalı kadrosuna sahip olan CSKA Moskova, bu sezon EuroLeague'de şampiyon olamazsa kulüp yönetimi koç Itoudis'in görevine son vererek Obradovic'i takımın başına getirecek.Rus Championat sitesinde yer alan habere göre, CSKA Moskova ile olan yakınlığı ile bilinen gazeteci Horacio Caushi, CSKA Moskova için Zeljko Obradovic için çok büyük bir opsiyon olduğunu duyurdu.Horacio Caushi bugün kaleme aldığı yazısında, "Itoudis ile Mike James arasında yaşanan gerilim CSKA Yönetim kademesini rahatsız etti. Itoudis, her zaman çok talepkar ve CSKA Yönetimi de bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Tüm veriler incelendiğinde CSKA, Itoudis'in görevine son verirse Zeljko Obradovic, CSKA için çok büyük bir aday haline gelecek. Yüksek bütçeli bir takımda görev almak Obradovic için bir opsiyon ancak CSKA Yönetimi'nin pandemi döneminde Sırp teknik adamı ikna etmesi beklenenden daha da zor olabilir"