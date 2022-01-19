CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı transferini açıkladı

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı CSKA Moskova oldu.Rus ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. CSKA Moskova, kiralama bedeli olarak 350 bin euro ödeyecek.Kısa bir süre içerisinde CSKA Moskova'nın İspanya kampına katılacak 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu belirtildi.