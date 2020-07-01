CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, 14 yıldır forma giyen 32 yaşındaki Andrey Vorontsevich'e veda etti.

Haber; AA
CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı
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01 Temmuz 2020 14:19
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, 14 yıldır forma giyen 32 yaşındaki Andrey Vorontsevich ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rus basketbolcunun gelecek sezon CSKA Moskova'da oynamayacağı duyuruldu.

Vorontsevich, 2006'da katıldığı Rus ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde 3, Rusya Ligi'nde 13 ve VTB Basketbol Ligi'nde de 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



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