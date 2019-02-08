CSKA Moskova Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid maçı saat kaçta?



Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın ve 8 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.



Şu ana kadar çıktığı 21 maçta 13 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.



Avrupa Ligi'nde 18 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 8 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.



Ligde 3 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak. Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.



- Program



THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



20.30 Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya)



21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya)



22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)



23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)



8 Şubat Cuma:



20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)



20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan)



22.30 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)



22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Te



Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın ve 8 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.Şu ana kadar çıktığı 21 maçta 13 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.Avrupa Ligi'nde 18 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 8 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.Ligde 3 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak. Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:20.30 Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya)21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya)22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)20.00(Rusya) - Real Madrid (İspanya)20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan)22.30 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Te

CSKA Moskova-Real Madrid maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında CSKA Moskova-Real Madrid karşı karşıya gelecek.. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında CSKA Moskova-Real Madrid maçı naklen yayınlanacak.8 Şubat Perşembe günü saat TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranında canlı olarak yayınlanacakCSKA Moskova-Real Madrid maçı 8 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00'den itibaren beIN Sports 4 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.