CSKA Moskova Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid maçı saat kaçta?

CSKA Moskova-Real Madrid(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. CSKA Moskova-Real Madrid maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

08 Şubat 2019 03:06
CSKA Moskova Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid maçı saat kaçta?
CSKA Moskova-Real Madrid maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında CSKA Moskova-Real Madrid karşı karşıya gelecek.

CSKA MOSKOVA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında CSKA Moskova-Real Madrid maçı naklen yayınlanacak.

8 Şubat Perşembe günü saat TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

CSKA Moskova-Real Madrid maçı 8 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00'den itibaren beIN Sports 4 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

CSKA MOSKOVA-REAL MADRID MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın ve 8 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Şu ana kadar çıktığı 21 maçta 13 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 18 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 8 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ligde 3 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak. Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

8 Şubat Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Te

Diğer Haberler

Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Gündem

Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta?
CSKA Moskova Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid maçı saat kaçta? Gündem

CSKA Moskova Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta? Gündem

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta?
Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma Namazı saatleri ilçelere göre Gündem

Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma Namazı saatleri ilçelere göre
Cuma namazı 8 Şubat saati kaç? İstanbul Cuma namazı saatleri ilçelere göre Gündem

Cuma namazı 8 Şubat saati kaç? İstanbul Cuma namazı saatleri ilçelere göre
Bugün Cuma namazı saat kaçta? (Diyanet - 8 Şubat) Cuma namazı saatleri il il Gündem

Bugün Cuma namazı saat kaçta? (Diyanet - 8 Şubat) Cuma namazı saatleri il il
Cuma günü mesajları SMS kısa ve uzun paylaşımları! Cuma mesajları (whatsapp, twitter paylaşımı) Gündem

Cuma günü mesajları SMS kısa ve uzun paylaşımları! Cuma mesajları (whatsapp, twitter paylaşımı)
Cuma mesajları (8 Şubat Cuma) En güzel cuma mesajları, cuma duası ve paylaşımları Gündem

Cuma mesajları (8 Şubat Cuma) En güzel cuma mesajları, cuma duası ve paylaşımları
Cuma namazı saat kaçta? (8 Şubat Cuma) Namaz saatleri, Cuma namazı kaçta kılınacak? Gündem

Cuma namazı saat kaçta? (8 Şubat Cuma) Namaz saatleri, Cuma namazı kaçta kılınacak?
Daha fazla göster
1

Galatasaray'da Trezeguet gelişmesi!
2

Galatasaray, Badou Ndiaye için sezon sonunu bekliyor!
3

LeBron, Harrison Barnes üzerinden genel bir düşünceye tepki verdi!
4

Alan, Çin'de kalmaya karar verdi! Transfer...
5

Aatıf: "F.Bahçe'ye dönmem mümkün değil"
6

İlhan Mansız gerçekleri ortaya çıktı; "Paramı verin"
7

Galatasaray, dünya devlerini geride bıraktı!

8

"Kagawa'yı hemen geri alın"
9

Mustafa Denizli'den Diagne açıklaması! "Boşluğu..."
10

Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan 4 talip!..
yukarı ok