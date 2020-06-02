CSKA Moskova, Nikola Milutinov'u kadrosuna kattı

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Sırp pivot Nikola Milutinov'u renklerine bağladı.

Haber; AA
CSKA Moskova, Nikola Milutinov'u kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2020 14:19
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Sırp pivot Nikola Milutinov'u renklerine bağladı.

CSKA Moskova Kulübü, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan 25 yaşındaki Milutinov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son 5 yıldır Olympiakos'ta görev yapan 2,13 metre boyundaki pota altı oyuncusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan THY Avrupa Ligi sezonunu 10,3 sayı ve 8,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için