CSKA Moskova, Mike James'i kadro dışı bıraktı.



CSKA'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın oyun kurucusu Mike Jmaes, bundan sonraki CSKA maçlarında forma giymeyecektir. Bu karar başantrenörümüz Dimitris Itoudis tarafından alınmıştır." denildi.



Bu sezon THY EuroLeague'de 30 maçta 10 mağlubiyet alan CSKA Moskova, ikinci sırada kaldı.



Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 30 maçın 27'sine çıkan ve 16'sında ilk 5'de yer alan Mike James, 31.1 dakika ortalam süre aldı ve 19.3 sayı, 5.7 asist ve 3.1 ribaunt ortalamaları yakaladı.



