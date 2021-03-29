CSKA Moskova, Mike James'i kadro dışı bıraktı

CSKA Moskova, Amerikalı yıldızı Mike James'i Itoudis'in kararıyla kadro dışı bıraktı ve sezonun geri kalanında oynatmayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; euroleague.net
Abone Ol
CSKA Moskova, Mike James'i kadro dışı bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 16:36
CSKA Moskova, Mike James'i kadro dışı bıraktı.

CSKA'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın oyun kurucusu Mike Jmaes, bundan sonraki CSKA maçlarında forma giymeyecektir. Bu karar başantrenörümüz Dimitris Itoudis tarafından alınmıştır." denildi.

Bu sezon THY EuroLeague'de 30 maçta 10 mağlubiyet alan CSKA Moskova, ikinci sırada kaldı.

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 30 maçın 27'sine çıkan ve 16'sında ilk 5'de yer alan Mike James, 31.1 dakika ortalam süre aldı ve 19.3 sayı, 5.7 asist ve 3.1 ribaunt ortalamaları yakaladı.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.