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CSKA Moskova, Litvanya'da kazandı

CSKA Moskova, THY EuroLeague'in 16. haftasında Zalgiris Kaunas'ı 84-79 mağlup ederken bu sezonki 12. galibiyetine imza attı.

Kaynak: Sporx.com
CSKA Moskova, Litvanya'da kazandı
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04 Ocak 2019 23:25
THY EuroLeague'in 16. haftasında CSKA Moskova deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan maçta CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas'ı 84-79 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla CSKA Moskova, THY EuroLeague'deki 12. galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas 9. yenilgisiyle tanıştı.

Sahanın en skorer isimler 19'ar sayı atan Daniel Hackett, Will Clyburn ve Brandon Davies oldu.

CSKA Moskova bir sonraki maçında deplasmanda Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak. Zalgiris ise sonraki maçında sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.



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