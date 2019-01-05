THY EuroLeague'in 16. haftasında CSKA Moskova deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan maçta CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas'ı 84-79 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla CSKA Moskova, THY EuroLeague'deki 12. galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas 9. yenilgisiyle tanıştı.Sahanın en skorer isimler 19'ar sayı atan Daniel Hackett, Will Clyburn ve Brandon Davies oldu.CSKA Moskova bir sonraki maçında deplasmanda Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak. Zalgiris ise sonraki maçında sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.