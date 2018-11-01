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CSKA Moskova, kayıpsız devam ediyor!

THY Euroleague'in 5. haftasında CSKA Moskova, sahasında Olympiakos'u 69-65 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
CSKA Moskova, kayıpsız devam ediyor!
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01 Kasım 2018 22:05
THY Euroleague'de CSKA Moskova, Rusya'da Olympiakos'u konuk etti. CSKA, Olympiakos'u 69-65 mağlup ederken 5. maçında 5. galibiyetini aldı.

İlk yarıyı geride kapatan CSKA, özellikle 3. periyottaki etkili oyunuyla galibiyete uzanırken Sergio Rodriguez, attığı 20 sayıyla maçın yıldızı oldu.

CSKA, 5. galibiyetini alırken Olympiakos 5. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

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