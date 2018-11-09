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CSKA Moskova, İtalya'dan da zaferle çıktı!

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında CSKA Moskova deplasmanda EA7 Olimpia Milano'yu 90-85 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
CSKA Moskova, İtalya'dan da zaferle çıktı!
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09 Kasım 2018 00:38
THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde EA7 Olimpia Milano ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyotunu 21-16 önde tamamlayan EA7 Olimpia Milano, devreye 41-40'lık üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan EA7 Milano, CSKA Moskova'nın son periyottaki geri dönüşüne engel olamadı ve mücadeleyi 85-90 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte CSKA Moskova 6'da 6 yaptı. EA7 Olimpia Milano ise 2. mağlubiyetini aldı.

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