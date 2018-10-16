CSKA Moskova, İsrail'den galibiyetle döndü!

THY Euroleague'in 2. haftasında CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv, İsrail'de karşı karşıya geldiler. Çekişmeli geçen maçı CSKA,kazandı ve Euroleague'de 2'de 2 yaptı.CSKA, bu galibiyetle birlikte 2. maçını da kazanırken Maccabi, 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.Euroleague'in 3. haftasında CSKA Moskova, sahasında Darüşşafaka'yı konuk edecek. Maccabi ise Buducnost deplasmanına gidiyor.