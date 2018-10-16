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CSKA Moskova, İsrail'den galibiyetle döndü!

THY Euroleague'in 2. haftasında CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 89-86 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
CSKA Moskova, İsrail'den galibiyetle döndü!
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16 Ekim 2018 22:54
THY Euroleague'in 2. haftasında CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv, İsrail'de karşı karşıya geldiler. Çekişmeli geçen maçı CSKA, 89-86 kazandı ve Euroleague'de 2'de 2 yaptı.

CSKA, bu galibiyetle birlikte 2. maçını da kazanırken Maccabi, 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Euroleague'in 3. haftasında CSKA Moskova, sahasında Darüşşafaka'yı konuk edecek. Maccabi ise Buducnost deplasmanına gidiyor.

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