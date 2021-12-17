CSKA Moskova, Faried'i gönderdi!

CSKA Moskova, Kenneth Faried ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CSKA Moskova, Faried'i gönderdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2021 15:06
 Rusya'nın CSKA Moskova ekibi, ABD'li basketbolcu Kenneth Faried ile yolların ayrıldığını açıkladı.

CSKA Moskova Kulübü, ekimde iki aylığına anlaşılan 32 yaşındaki pota altı oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Houston Rockets gibi takımlarda oynayan Faried, 11 maça çıktığı CSKA Moskova formasıyla 2,3 sayı ve 2,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.