'in 19. haftasında, sahasında'i konuk etti. Mücadele sonunda CSKA Moskova, Bayern Münih'i 77-70 mağlup etmeyi başardı.CSKA Moskova 14. galibiyetini alırken, Bayern 10. yenilgisini aldı.Mücadelenin en skorer isimleri 20 sayı atan Will Clyburn, 12 sayı atan Nihad Dedovic ve 12 sayı atan Daniel Hackett oldu.CSKA Moskova bir sonraki maçında deplasmanda Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Bayern ise bir sonraki maçında deplasmanda BC Khimky'e konuk olacak.