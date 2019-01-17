  •  
    F.Bahçe'de iki oyuncuya ıslıklı protesto yapıldı!..
  •  
    Galatasaray'a Bony transferi için cevap!..
  •  
    Galatasaray ve Tetteh! Resmi açıklama geldi...
  •  
    Süper Lig'e Chelsea'den "BABA" transfer geldi!..
  •  
    G.Saray, Ozan Kabak'ın yerine stoper getiriyor

CSKA Moskova evinde hata yapmadı

EuroLeague'in 19. haftasında CSKA Moskova, Bayern Münih'i 77-70 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
CSKA Moskova evinde hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2019 23:31
EuroLeague'in 19. haftasında CSKA Moskova, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadele sonunda CSKA Moskova, Bayern Münih'i 77-70 mağlup etmeyi başardı.

CSKA Moskova 14. galibiyetini alırken, Bayern 10. yenilgisini aldı.

Mücadelenin en skorer isimleri 20 sayı atan Will Clyburn, 12 sayı atan Nihad Dedovic ve 12 sayı atan Daniel Hackett oldu.

CSKA Moskova bir sonraki maçında deplasmanda Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Bayern ise bir sonraki maçında deplasmanda BC Khimky'e konuk olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için