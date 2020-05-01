CSKA Moskova doktorunda korona tespit edildi!

THY EuroLeague takımlarından CSKA Moskova'nın kulüp doktoru Roman Abzhelilov'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre; bu gelişme üzerine Abzhelilov, acilen hastaneye kaldırıldı.
Rusya'da şu ana dek 114.431 koronavirüs vakası tespit edildi. 13.220 kişi tedavi edilirken, 1.169 insan hayatını kaybetti.
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Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre; bu gelişme üzerine Abzhelilov, acilen hastaneye kaldırıldı.
Rusya'da şu ana dek 114.431 koronavirüs vakası tespit edildi. 13.220 kişi tedavi edilirken, 1.169 insan hayatını kaybetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın