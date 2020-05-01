CSKA Moskova doktorunda korona tespit edildi!

THY EuroLeague takımlarından CSKA Moskova'nın takım doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası hastanede gözetim altına alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoï¿½raf; euroleague.net
CSKA Moskova doktorunda korona tespit edildi!
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01 Mayıs 2020 21:13
THY EuroLeague takımlarından CSKA Moskova'nın kulüp doktoru Roman Abzhelilov'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre; bu gelişme üzerine Abzhelilov, acilen hastaneye kaldırıldı.

Rusya'da şu ana dek 114.431 koronavirüs vakası tespit edildi. 13.220 kişi tedavi edilirken, 1.169 insan hayatını kaybetti.

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