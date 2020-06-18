CSKA Moskova, Cyle Larin'i transfer etmek istiyor

Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için Siyah-Beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
CSKA Moskova, Cyle Larin'i transfer etmek istiyor
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18 Haziran 2020 09:11
Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada gösterdiği performansın ardından paylaşılamıyor.

2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kanadalı golcünün son talibi ise Rusya'dan oldu.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için siyah-beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takıma 2018 yılının ocak ayında Orlando City'den gelen 25 yaşındaki Jamaika asıllı yıldız isim, bu sezon Belçika Ligi'nde 9 gol ve 11 asistle oynadı.



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