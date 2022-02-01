CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti!

CSKA Moskova, ING Basketbol Süper Ligi takımı Frutti Extra Bursaspor'dan Allerik Freeman'ın transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti!
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01 Şubat 2022 19:45
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Allerik Freeman'ın Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli oyuncumuz Allerik Freeman'ın THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transferi gerçekleşmiştir. Allerik Freeman'a bugüne kadar yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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