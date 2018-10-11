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CSKA Moskova, açılışta Barcelona'yı farklı geçti

THY Euroleague ilk hafta maçında CSKA Moskova, Barcelona'yı farklı mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
CSKA Moskova, açılışta Barcelona'yı farklı geçti
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11 Ekim 2018 21:59
THY Euroleague'in açılış maçında CSKA Moskova ile Barcelona karşı karşıya geldi.

CSKA Universal Sports Hall'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 95-75'lik skorla kazandı.

İlk yarıda Barcelona'ya karşı oyunun kontrolünü eline alan Rus ekibi, devreyi 51-29 önde tamamladı. 3. çeyrekte Barcelona farkı 11 sayıya kadar indirdi ancak son çeyrekte tekrar kontrolü ele alan CSKA, sezona galibiyetle başladı.

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