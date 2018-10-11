THY Euroleague'in açılış maçında CSKA Moskova ile Barcelona karşı karşıya geldi.
CSKA Universal Sports Hall'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 95-75'lik skorla kazandı.
İlk yarıda Barcelona'ya karşı oyunun kontrolünü eline alan Rus ekibi, devreyi 51-29 önde tamamladı. 3. çeyrekte Barcelona farkı 11 sayıya kadar indirdi ancak son çeyrekte tekrar kontrolü ele alan CSKA, sezona galibiyetle başladı.
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CSKA Universal Sports Hall'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 95-75'lik skorla kazandı.
İlk yarıda Barcelona'ya karşı oyunun kontrolünü eline alan Rus ekibi, devreyi 51-29 önde tamamladı. 3. çeyrekte Barcelona farkı 11 sayıya kadar indirdi ancak son çeyrekte tekrar kontrolü ele alan CSKA, sezona galibiyetle başladı.
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