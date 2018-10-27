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CSKA Moskova 4'te 4 yaptı! Gran Canaria...

THY Euroleague'in 4. hafta maçında CSKA Moskova, Gran Canaria'yı deplasmanda 106-91 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
CSKA Moskova 4'te 4 yaptı! Gran Canaria...
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27 Ekim 2018 00:35
THY Euroleague'in 4. hafta maçında Gran Canaria ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk peritonu 29-26 önde tamamlayan Gran Canaria, devreye 55-52'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekten itibaren maça ağırlığını koyan CSKA Moskova, son çeyrekte rakibini 14 sayıda tuttu ve mücadeleyi 106-91 kazandı.

Bu sonuçla birlikte CSKA Moskova 4'te 4 yaptı. Gran Canaria ise 3. mağlubiyetini aldı.

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