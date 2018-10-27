THY Euroleague'in 4. hafta maçında Gran Canaria ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk peritonu 29-26 önde tamamlayan Gran Canaria, devreye 55-52'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekten itibaren maça ağırlığını koyan CSKA Moskova, son çeyrekte rakibini 14 sayıda tuttu ve mücadeleyi 106-91 kazandı.
Bu sonuçla birlikte CSKA Moskova 4'te 4 yaptı. Gran Canaria ise 3. mağlubiyetini aldı.
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Mücadelenin ilk peritonu 29-26 önde tamamlayan Gran Canaria, devreye 55-52'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekten itibaren maça ağırlığını koyan CSKA Moskova, son çeyrekte rakibini 14 sayıda tuttu ve mücadeleyi 106-91 kazandı.
Bu sonuçla birlikte CSKA Moskova 4'te 4 yaptı. Gran Canaria ise 3. mağlubiyetini aldı.
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