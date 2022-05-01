CSKA Moskova, 2 golle yıkıldı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 27. haftasında Akhmat Grozny'e 2-0 yenildi.
Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, Akhmat Grozny'ye konuk olduğu maçta aldığı mağlubiyetle 4. sıraya düştü. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 58 dakika süre aldı.
CSKA Moskova, 47 paunla 4. sıraya düşerken, Akhmat Grozny ise 35 puanla 8. sıraya yükseldi.
Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, Akhmat Grozny'ye konuk olduğu maçta aldığı mağlubiyetle 4. sıraya düştü. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 58 dakika süre aldı.
CSKA Moskova, 47 paunla 4. sıraya düşerken, Akhmat Grozny ise 35 puanla 8. sıraya yükseldi.
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