CSKA Moskova, 2 golle yıkıldı

Rusya Ligi'nde milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, Akhmat Grozny'e 2-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CSKA Moskova, 2 golle yıkıldı
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01 Mayıs 2022 21:34
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 27. haftasında Akhmat Grozny'e 2-0 yenildi.

Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, Akhmat Grozny'ye konuk olduğu maçta aldığı mağlubiyetle 4. sıraya düştü. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 58 dakika süre aldı.

CSKA Moskova, 47 paunla 4. sıraya düşerken, Akhmat Grozny ise 35 puanla 8. sıraya yükseldi.

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