CSKA'da Yusuf Yazıcı sahnede!

CSKA Moskova, Nizhny Novgorod'u 90+6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
CSKA'da Yusuf Yazıcı sahnede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2022 21:07
Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, kendi sahasında Nizhny Novgorod ile karşı karşıya geldi.

Ligin 20. haftasında oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova, 90+6. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı.

Bu sonucun ardından CSKA Moskova 36 puana yükseldi. Nizhny Novgorod ise 22 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.