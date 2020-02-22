Crystal Palace tek golle kazandı; Cenk Tosun...

Premier Lig'de 27. hafta mücadelesinde Roy Hodgson'ın takımı Crystal Palace ile Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United kozlarını paylaştı.Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada Crystal Palace 1-0'lık skorla kazandı. Mücadeledeki gol 44. dakikada Patrick van Aanholt'tan geldi.Cenk Tosun yeden başladığı maçta 89. dakikada Benteke'nin yerine oyuna dahil olduKonuk takımda Valentino Lazaro 90. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktıAlınan bu sonucun ardından Crystal Palace puanını 33 yaparken, Newcastle 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Newcastle sahasında Burnley'i konuk edecek.