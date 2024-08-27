Crystal Palace, Nketiah'ı bitiriyor!

Crystal Palace, Eddie Nketiah transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı.

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Crystal Palace, Nketiah'ı bitiriyor!
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27 Ağustos 2024 15:12
Arsenal'de istediği performansı veremeyen Eddie Nketiah'ın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Crystal Palace, Eddie Nketiah transferi için Arsenal ile anlaştı.

Haberde Palace'ın oyuncu iççin 29,9 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Ayrıca sözleşmede yaklaşık 6 milyon euro da bonusun yer aldığı ifade edildi.

26 yaşındaki forvet, Arsenal'de 168 maça çıktı ve 38 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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