Crystal Palace, Nketiah'ı bitiriyor!

Arsenal'de istediği performansı veremeyen Eddie Nketiah'ın yeni takımı belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Crystal Palace, Eddie Nketiah transferi için Arsenal ile anlaştı.



Haberde Palace'ın oyuncu iççin 29,9 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Ayrıca sözleşmede yaklaşık 6 milyon euro da bonusun yer aldığı ifade edildi.



26 yaşındaki forvet, Arsenal'de 168 maça çıktı ve 38 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





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