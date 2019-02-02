Premier Lig'in 25. haftasında Crystal Palace, sahasında konuk ettiği Fulham'ımağlup etti.Crystal Palace takımına galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Milivojevic ve 87. dakikada Schlupp attı. Fulham'da Ryan Babel, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 88. dakikada oyundan çıktı.Bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 26 yaptı ve 14. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.