Crysis'in yapımcılarından yeni yerli yapım VR oyunu: The Climb

VR gözlüklerinin piyasaya yayılması önündeki en büyük engellerden birini kaldıracak olan Oculus Quest için Yerli Kardeşler'den de bir oyun geliyor.

FarCry ve Crysis gibi büyük AAA kalitedeki yapımlardan sonra Warface başta olmak üzere birçok oyun ile hedefini Free to Play yapımlara çeviren Crytek, geleceğimizin en etkili teknolojisi olması planlanan VR için CryEngine ile birçok oyun geliştiriyor. Bu oyunlardan biri ise The Climb.

Bildiğiniz gibi ne kadar heyecan verici bir teknoloji olsa da sanal gerçeklik gözlükleri hayatımızın merkezine henüz yerleşemedi ama bu durum yavaş yavaş, özelliklede efsane VR oyunlarının çıkmsıyla değişiyor.

Crytek'in, VR için özel olarak tasarlanan CryEngine V grafik motoru ile Oculus Rift için tasarlanan The Climb artık çıktı. Oyunun videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.



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