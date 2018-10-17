Crysis Xbox One'da oynanabilir hale geldi!

Crysis serisi zamanının en popüler serilerinden biri olmayı başarmıştı. Seri Xbox'ın daha önceki konsollarında oynanabilir durumdayken Xbox One'da oynanamıyordu geriye dönük uyumlulukla birlikte Xbox One'da da oynanmaya başlanacak oyunu başka oyunların takip edip etmeyeceğini göreceğiz.



2007 yılında çıkan ve çıktığı dönemi kasıp kavuran oyunu Xbox One'da oynayabilecek olması kullanıcıları mutlu edecektir. Daha önceden oyunun sahibi olan kullanıcılar ücretsiz olarak oynayabilirken oyuna sahip olmayanlar 19.99 dolar karşılığında tüm seriye sahip olabilecekler. Bakalım 2007 yılında çıkan bir oyunu Xbox One'da deneyimlemek nasıl tepkiler doğuracak.