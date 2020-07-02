Crysis Remastered'ın resmi PC gereksinimleri açıklandı

İlk çıktığı andan itibaren kendine devasa bir hayran kitlesi edinen Crysis, Son oyunu Crysis 3'ten sonra derin bir sessizliğe bürünmüştü. Yaklaşık 7 yılın ardından sessizliği bozan ve Crysis Remastered'ın gelişini duyuran Crytek, hayranlarını sevindirdi.



Aslında oyunun bundan iki ay önce tanıtılması gerekiyordu. O sırada tanıtım filmi sızdırıldıktan sonra oyunun hayranları oyuna karşı olumsuz yorumlar yaptı. Sızan filmin gerçek fragman olduğu doğrulanınca da geliştiricilerden bir açıklama geldi ve grafiklerde geliştirme yapılacağı için oyunun erteleneceği duyuruldu.



Ne çok düşük ne de çok yüksek sistem gereksinimleri



Ekip, Crysis Remastered'ın Epic Games mağazasında bulunan sayfasında oyunun gereksinimlerini açıkladı. Açıklanan sistem gereksinimleriyse günümüz oyunları için makul denebilecek bir seviyede oldu. Açıklanan sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.



Crysis Remastered sistem gereksinimleri:



Minimum:



İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 20 GB

Direct X sürümü: Direct X 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon 470

Grafik belleği: 4 GB grafik belleği, 1080p çözünürlük desteği



Önerilen:



İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit son güncelleme

İşlemci: Intel Core i5-7600 veya daha üstü ya da AMD Ryzen 5 veya daha üstü

RAM: 12 GB

Depolama alanı: 20 GB

Direct X sürümü: Direct X 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56

Grafik belleği: 8 GB grafik belleği, 4K çözünürlük desteği



İlk oyunun tekrardan geliştirilmiş bir sürümü olacak Crysis Remastered, 18 Eylül tarihinde Epic Games Store'a özel bir şekilde çıkacak. Siz oyunu almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.



Kaynak: webtekno



