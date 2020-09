Crysis Remastered Xbox One X grafik videosu geldi!

13 sene önce yani 13 Kasım 2007 tarihinde piyasaya çıkan ve şahane grafikleriyle tüm bilgisayarları zorlamayı başaran Crysis oyununun yeniden yapılmış hali Crysis Remastered için çok az bir zaman dilimi kaldı. Yavaş yavaş yeniden yapımla ilgili detaylar ortaya çıkıyor ve oyun hakkında merak edilen grafik konusu da netleşmeye başladı. Oyunun grafiklerini gösteren Xbox One X videosu paylaşıldı!



Ortaya çıkan videonun One X konsolunda 1080p 30 FPS'te oynandığını belirtelim. Oyunun grafik yapısının eskiye göre baya geliştirildiğini söylemek mümkün. Oyunun genel anlamda 2007'de çıkan oyuna baya benzediğini söyleyebiliriz. Tabi net bir şekilde konuşabilmek için oyunun satışa sunulacağı tarihi beklememiz gerekiyor.



Yenilenen grafikleriyle Crysis Remastered 18 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Oyun Nintendo Switch için 23 Temmuz'da piyasaya sürülmüştü.



Kaynak: shiftdelete.net