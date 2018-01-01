Cryptomasters'ta Uzay Çağı

Space Soldiers, çeyrek finalde karşılaştığı Windigo takımını mağlup ederek yarı finale yükseldi
Temsilcimiz Play2Live Cryptomasters çeyrek finalinde Windigo takımıyla karşılaştı. İlk haritası Train olan mücadele teknik sorunlar nedeniyle biraz geç başlasa da, heyecan dozu yüksek bir maç seyrettik. Windigo'nun seçimi olan Train haritasına CT olarak başlayan temsilcimiz rakibine ilk yarıda 11 raunt kaptırarak büyük hayal kırıklığı yaşattı. Rakip özellikle Ahmet "paz" Karahoca'nın oyununu absorbe ederek maç içindeki etkinliğini sıfıra indirmeyi başardı. İkinci yarıda başa baş bir mücadele sergilenen harita Space Soldiers için turnuvaya mağlubiyetle başlamak demek oldu. (16-8)
Space Soldiers'ın seçimi Mirage haritasında ise rüzgar tam tersine esti. Space Soldiers, T olarak başladığı maçta orta kontrolünü her zaman elinde tutmayı başardı. Engin "MAJ3R" Küpeli'nin etkili AWP oyunları B tarafında sürekli olarak CT rakibin rauntlara eksik başlamasına sebep oldu. 11-4 geçilen ilk yarının ardından Windigo takımının sergilediği çaba takdire şayandı. T tarafına geçtiklerinde tıpkı Space Soldiers gibi etkili bir oyun izlettirdiler. Neyse ki bu çabaya Teodor "SPELLAN" Nikolov ve Georig "SHiPZ" Grigorov dışındaki oyuncular çok katkı sağlayamadı ve Mirage haritası İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'in 27 fraglik performansı ışığında 16-14 Space Soldiers galibiyetiyle kapandı.
Son harita ise Inferno oldu. Oyuncularımız haritaya büyük bir özgüvenle başladı, Engin "ngiN" Kor ve paz'ın mükemmel oyunlarıyla skor bir anda farka gitti. Space Soldiers oyuncuları gerçekten ilk andan itibaren haritayı domine ettiler. Hem bireysel performanslar olsun hem takımın bütün üyelerinin koordinasyonunun üst seviye olması, ilk haritadaki yenilginin tabiri caizse biraz "yerini yadırgamaktan" kaynaklandığını bize gösterdi. 13-2 geçilen bir ilk yarının ardından Windigo takımı pistol raundundan aldığı momentumla birlikte 5 raunt kazansa da, alınan bir taktiksel molayla Space Soldiers rakibinin kullandığı açığı kapatıp haritayı 16-7, çeyrek finali de 2-1 üstünlükle kapattı. Maç boyunca XANTARES'in 65, MAJ3R'in 62 killi göz doldururken rakip Windigo'da ise SPELLAN'ın 64 killik çabası turnuvaya tutunmaya yetmedi.
Bu skorla sürekli molalar alınan, bir türlü sıcaklığı yükselmeyen bir serinin ardından temsilcimiz Cryptomasters'ta yarı finale yükselip GODSENT - Sprout mücadelesinden çıkacak rakibini beklemeye başladı. Space Soldiers'ın yarı final mücadelesinin yarın (25 Şubat) 11:00'da başlaması bekleniyor.
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