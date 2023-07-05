Cruzeiro'dan, Trabzon'a sürpriz teklif

Trabzonspor'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Flavio'ya, Cruzeiro'dan ilginç bir teklif geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cruzeiro'dan, Trabzon'a sürpriz teklif
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05 Temmuz 2023 10:38
Trabzonspor'un elden çıkarmaya çalıştığı oyunculardan biri de Flavio. Cruzeiro 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

"BONSERVİS VERMEYELİM"

Cruzeiro, Trabzonspor'a yaptığı teklifte, "Maaşının tamamını ödeyelim, bonservis parası vermeyelim" teklifi sundular.

Ancak Trabzonspor yöneticileri ise 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Flavio'dan en az 1 milyon euro gelir bekliyor.

11 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'dan kiralık olarak Al Taawoun'a giden ve yalnızca 11 resmi maçta forma giyen Flavio bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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