Cruyff: "Pena yazın bizimle olacak mı göreceğiz"

Barcelona Başkanı Laporta'nın danışmanı Jordi Cruyff, GAlatasaray maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cruyff: 'Pena yazın bizimle olacak mı göreceğiz'
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11 Mart 2022 01:29
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Jordi Cruyff Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Cruyff maçın ardından yaptığı açıklamada "Her maç için farklı silahlarımız var, bugünkü seçimler de böyle oldu. Kazanacak 11 böyle oluşturuldu. İyi hücum ettik ancak kale önünde o başarıyı elde edemedik. Çok fazla net pozisyonumuz da olmadı" diye konuştu.

Galatasaray'da kiralık oynayan kaleci Inaki Pena'yla ilgili konuşan Laporta, "Inaki Pena çok güven vererek oynadı, ayrıca pasları da gayet iyiydi. Yazın burada bizimle olacak mı göreceğiz." açıklamasını yaptı.

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