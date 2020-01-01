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Crowder: "Suns'a katılmamın sebebi, Devin Booker"

Yeni Phoenix Suns forveti Jae Crowder, Suns'a katılmasının sebebinin Devin Booker olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yeni Phoenix Suns forveti Jae Crowder, Suns'a katılmasının sebebinin Devin Booker olduğunu söyledi.

Crowder, geçtiğimiz haftalarda Miami Heat'den ayrılmaya ve Suns ile üç yıllığı 29.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya karar vermişti.

Crowder, Arizona Sports'un Burns & Gambo podcastine konuk oldu ve Suns'a katılmasının nedeninin, Booker olduğunu belirtti:

"Uzun yıllar boyunca Devin Booker'a karşı mücadele verip rekabet ettim ve ligimizde böyle bir oyuncu, en iyi yeteneklerden biri.

Ve ben de bir oyuncu olarak sahada hem benim, hem de ligin saygısını kazandığını hissettim ve bence artık kendisinin anlamlı bir basketbol oynama zamanı geldi.

Geçen yıl sezonu bitirme biçimleri herkesin dikkatini çekmişti. Sadece ben değil, tüm lig onların bubble'da nasıl hallettiklerini fark etti. Ben de bunu fark edince, bu beni bugün olduğum yere çekmiş oldu."

Phoenix ayrıca birkaç hafta önce Chris Paul ile sözleşme imzalamıştı ve şimdi Batı Konferansı'nda ciddi bir playoff yarışmacısı olarak kabul ediliyor.


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