Milwaukee Bucks forveti Jae Crowder, "olmak istediği" takımda olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz yaz Phoenix Suns'tan takas talebinde bulunan ve Şubat ayının sonlarına kadar forma giymeyen 32 yaşındaki Crowder, Kevin Durant'in bulunduğu dört takımlı takasta Phoenix tarafından Bucks'a gönderilmişti.



Crowder, Yahoo Sports'dan Jake Fischer'la yaptığı röportajda Milwaukee'de bulunduğu için mutlu olduğunu açıkladı:



"Günün sonunda gelmek istediğim yere geldim. Kendimi bu süreçte bir oyuncu olarak ve zihinsel olarak tanıdığımı düşünüyorum. Hiç tereddüt etmedim. Aylar geçmiş olsa da, planıma sadık kaldım. Bu süreç istediğimden biraz daha uzun sürdüğünden ötürü, akıl sağlığımı koruyabildiğim için kendimi takdir ediyorum."



Crowder şu ana kadar Bucks için dört maçta forma giydi ve maç başına 18.7 dakikada 6.0 sayı, 2.7 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.





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