Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Crowder: "LeBron'u biraz kızdırmak istemiştim.."

Phoenix Suns forveti Jae Crowder, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'deki en büyük oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns forveti Jae Crowder, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'deki en büyük oyuncu olduğunu söyledi.

Crowder, playoffların ilk turunda LA takımını yendikten sonra Lakers süperstarına övgülerini sunmaktan çekinmedi.

30 yaşındaki oyuncu, LeBron'u, seride galibiyete ulaşma amacıyla sinirlendirmeye çalıştığını açıkladı:

"Meydan okumaya hep hazırımdır. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum, yani takımımın kazanma şansı artması için en iyi oyuncuyu ben savunmak isterim. Yaptıklarını zorlaştırarak iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.

Tabii ki, LeBron harika bir oyuncu, şu anda ligimizin en büyük oyuncusu. Onu biraz kızdırarak, sonucunda işlerin istediğimiz gibi gitmesini ummuştum. Sanırım öyle de oldu."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal