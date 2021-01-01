Crowder: "LeBron'u biraz kızdırmak istemiştim.."

Phoenix Suns forveti Jae Crowder, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'deki en büyük oyuncu olduğunu söyledi.



Crowder, playoffların ilk turunda LA takımını yendikten sonra Lakers süperstarına övgülerini sunmaktan çekinmedi.



30 yaşındaki oyuncu, LeBron'u, seride galibiyete ulaşma amacıyla sinirlendirmeye çalıştığını açıkladı:



"Meydan okumaya hep hazırımdır. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum, yani takımımın kazanma şansı artması için en iyi oyuncuyu ben savunmak isterim. Yaptıklarını zorlaştırarak iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.



Tabii ki, LeBron harika bir oyuncu, şu anda ligimizin en büyük oyuncusu. Onu biraz kızdırarak, sonucunda işlerin istediğimiz gibi gitmesini ummuştum. Sanırım öyle de oldu."



