Crouch: 'Torres, Suarez değil, Salah efsane oldu'

Liverpool'un eski golcülerinden Peter Crouch, önceki golcülerinin aksine Mohamed Salah'ın kulüp efsaneleri listesinde çoktan girdiğini söyledi.



Crouch, Salah'tan önce takımın gol yükünü süreç içerisinde çeken isimlerden Luis Suarez ve Fernando Torres'in aksine Mısırlı yıldızın efsaneler listesine adını yazdırdığını belirtti. Crouch yaptığı yorumda, "Taraftarın gözünde Salah, her geçen gün Fernando Torres ve Luis Suarez'den daha yükseğe çıkıyor. Salah çoktan Gerrard, Souness, Rush, Dalglish gibi Liverpool efsaneleri arasına girdi ama Suarez ve Torres orada olamayacak." diye konuştu.



2017 yılında Roma'dan 42 milyon euroya transfer edilen Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 2020'de Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2019'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yan ısıra 2 kez Premier Lig gol krallığı yaşadı.



