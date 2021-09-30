Crouch: 'Havertz, Mesut Özil gibi'

İngiliz futbolunun unutulmaz golcüsü Peter Crouch, Chelsea'nin Juventus deplasmanında 1-0 mağlup olduğu maçı BT Sport'a değerlendirdi.



Crouch, Alman orta saha oyuncusu Kai Havertz'i, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e benzettiğini söyledi.



Crouch, Havertz'in teknik olarak harika bir oyuncu olduğunu ancak bazen sahada tembel olduğunu ifade ederek, "Havertz bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Kendisine kolay gelen şeyleri yapıyor ve teknik olarak harika görünüyor. Ancak aynı zamanda tembel, sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Havertz'in Juventus karşısındaki performansı sinir bozucuydu. " dedi.



