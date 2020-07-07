Crivelli ve Visca, Demba Ba'yı yakaladı

Medipol Başakşehir'de Denizlispor'a karşı galibiyeti getiren golleri kaydeden Visca ve Crivelli, Demba Ba ile gol sayılarını eşitledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Crivelli ve Visca, Demba Ba'yı yakaladı
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07 Temmuz 2020 23:27
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca gol sayılarını 11'e yükseltti.

Turuncu-lacivertli ekibin 11 golle en golcü ismi Demba Ba'dan 1 gol az atarak takımın en golcü ikinci futbolcuları olan Crivelli ve Visca, Yukatel Denizlispor maçında attıkları gollerle Senegalli forveti yakaladılar.

Üç oyuncu turuncu-lacivertli takımın ligde kaydettiği 59 golün 33'üne imza attı.



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