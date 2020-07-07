Crivelli ve Visca, Demba Ba'yı yakaladı

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca gol sayılarını 11'e yükseltti.



Turuncu-lacivertli ekibin 11 golle en golcü ismi Demba Ba'dan 1 gol az atarak takımın en golcü ikinci futbolcuları olan Crivelli ve Visca, Yukatel Denizlispor maçında attıkları gollerle Senegalli forveti yakaladılar.



Üç oyuncu turuncu-lacivertli takımın ligde kaydettiği 59 golün 33'üne imza attı.



