Crivelli: "Şampiyonluğa konsantreyiz"

Başakşehir'in golcüsü Crivelli, Denizlispor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Crivelli: 'Şampiyonluğa konsantreyiz'
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07 Temmuz 2020 23:19
Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta attığı bir golle takımına katkı sağlayan Crivelli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kalan maçların çok zorlu olduğunu vurgulayan Crivelli, "Ligin alt sıralarında olan takımlara karşı bu tip maçları oynamak çok zor, dolayısıyla zorlandık. Kalan haftalarda da bu tip maçlara alışmak zorundayız, çünkü rakiplerimizin tamamı alt sıralarda yer alan takımlar ve konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz.

Geçen sezondan daha iyi olduğunu vurgulayan Crivelli, "Bu sezon, geçen sezondan daha iyi oynuyorum. Goller atıyorun ve takıma katkı sağlıyorum. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek" şeklinde konuştu.



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