Cristoph Daum: 'Fenerbahçe şampiyon olur'

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Türkiye'deki futbol gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.



TRT Deutsch'a konuşan Daum, Fenerbahçe ve Beşiktaş üzerine çarpıcı sözler sarf etti.



"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"



Alman teknik adam, Mesut Özil, transferine dikkat çekerek, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ile ilgili şunları söyledi:



"Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un teknik ekibinde yer alan Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Aurelio gibi isimleri yakından tanıyorum. Teknik heyetteki görevleri açısından kariyerlerinin henüz başında bulunuyorlar; ancakben yine de onların başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, şampiyonluğa oynayacağını düşündüğüm iyi bir takım kurmuş. Türkiye'de tabii bunlar şampiyon olmak zorunda diyeceklerdir; ama hayır, ben bu takım şampiyon olur diyorum. Bir de şimdi acil ihtiyaç olan 10 numara mevkiine oyuncu gelecek. Yanlış anlaşılmasın, o mevkide oynayabilecek olan Yunan Pelkas'ta çok iyi bir ofansif orta saha oyuncusu, fakat şimdi Mesut Özil'de gelince daha da güçlü olacaklar. Toplamda büyük maddi yatırımlar yapıldı ve ben 20'de saymayı bıraktım, ama çok sayıda yeni oyuncu alındı. Bence şampiyonluk yolundalar ve bu yolda sadece kendilerine yenik düşebilirler."



"BAYERN'E GİDEMEMESİNE ÜZÜLMÜŞTÜM"



Lider Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan da övgüyle bahseden Daum, şunları kaydetti:



"Sergen Yalçın aslında çok sakin, içine kapanık ve pek ilgi çekmek istemeyen bir oyuncuydu. Top resmen ayağına yapışırdı, teknik kapasitesi çok yüksekti. Bence o dönem teknik bakımdan birbirine benzeyen dünyada iki tane büyük oyuncu vardı. Birisi Juventus'un Roberto Baggio'su, diğeri ise henüz gelişme aşamasında olan bizim Sergen'di. Ve ben Sergen'e çok büyük bir dünya yıldızı olabileceğini söyledim, fakat bunun için çok çalışmalıydı. O dönem Bayern Münih'e transferi gerçekleşmemesine çok üzülmüştüm, çünkü neredeyse bütün anlaşmalar sağlanmıştı. Bu transfer gerçekleşseydi, eminim daha disiplinli bir hayat tarzını da tanımış olurdu. antrenör olarak Sergen'den bahsetmek gerekirse, Gaziantep'te çok büyük tecrübeler kazandı, çok güzel işler çıkardı. Yıllar içerisinde topladığı antrenörlük tecrübesi şimdi Beşiktaş'ta çok işine yarıyor. Zira bu sene Beşiktaş küçük bütçelerle bir takım kurdu. Bu yüzden bir yandan akıllıca kararlar veren Beşiktaş yönetimini tebrik etmek lazım, diğer yandan Sergen'le birlikte tecrübeli oyuncularla çalışmayı bilen bir teknik adamın varlığı, takımı bir ekibe dönüştürebilme yeteneği Beşiktaş'ı haklı olarak zirveye taşıdı. Sergen futbol bilgisi ve insan yönetimi göz önüne alındığında, Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında zirveye taşıyacak bir antrenör."



