Cristoph Daum: 'Evet, Bristol ile temasa geçtik!'

Teknik direktör Cristoph Daum, İngiltere Championship takımlarından Bristol City'nin, kendisimne olan ilgisini doğruladı.



"BRISTOL İLE TEMASA GEÇTİK"



Kulüp sahibinin oğlunun da kendisini istediğini söyleyen 66 yaşındaki teknik adam, "Bristol'deki bir arkadaşımın benim için Bristol City ile temasa geçtiği doğru. Kulüp sahibi Jon Lansdown'ın oğlu da benim Bristol için uygun bir aday olduğumu düşünüyor. Karşılıklı bir ilgi var. Önümüzdeki birkaç gün, her şeyin ne kadar somut olduğunu gösterecek. Bristol City, onlar için doğru teknik adamı seçecektir." dedi.



"İLGİNÇ BİR MEYDAN OKUMA OLUR"



İngiltere'deki futbolun kendisi için bir meydan okuma olacağını söyleyen Daum, "Bristol City, çılgın taraftarları, mükemmel altyapısı ve sağlam yapılanması olan bir kulüp. İngiliz futbolu, Premier Lig veya Championship fark etmeksizin mükemmel bir şekilde organize edilmiş. Bunu şekillendirmede rol oynamak benim için ilginç bir meydan okuma olur." ifadelerini kullandı.



Cristoph Daum, ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor takımlarını da çalıştırmıştı.



