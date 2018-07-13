Cristiano Ronaldo'nun töreni sade olacak!

Cristiano Ronaldo'nun, yeni kulübü Juventus'tan stadyum içerisinde tören yapılmamasını rica ettiği öne sürüldü.Portekiz basınında yer alan haberde; Juventus'tan taraftara kapalı bir tören istediği belirtilen Cristiano Ronaldo'nun, Real Madridli taraftarlara karşı ayıp olacağı gerekçesiyle böyle bir talepte bulunduğu kaydedildi. Juventus'un ise taraftarın da katılacağı bir parti önerdiği ifade edildi.Cristiano Ronaldo'nun ise bu parti teklifine karşı çıktığı ve pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra basın önünde imzasını atacağı minik bir töreni uygun gögrdüğü belirtildi.