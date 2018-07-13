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Cristiano Ronaldo'nun töreni sade olacak!

Cristiano Ronaldo'nun, Juventus'un parti teklifine karşın basına karşı minik bir imza töreni istediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cristiano Ronaldo'nun töreni sade olacak!
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13 Temmuz 2018 19:46
Cristiano Ronaldo'nun, yeni kulübü Juventus'tan stadyum içerisinde tören yapılmamasını rica ettiği öne sürüldü.

Portekiz basınında yer alan haberde; Juventus'tan taraftara kapalı bir tören istediği belirtilen Cristiano Ronaldo'nun, Real Madridli taraftarlara karşı ayıp olacağı gerekçesiyle böyle bir talepte bulunduğu kaydedildi. Juventus'un ise taraftarın da katılacağı bir parti önerdiği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun ise bu parti teklifine karşı çıktığı ve pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra basın önünde imzasını atacağı minik bir töreni uygun gögrdüğü belirtildi.

 

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