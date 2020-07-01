Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Instagram'ı yine salladı

Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez, Instagram'ı sallamaya devam ediyor

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Instagram'ı yine salladı
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01 Temmuz 2020 08:44
Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'den dikkat çekici bir paylaşım geldi. Yıllardır birlikte olan çiftin evlilikleriyle ilgili çeşitli söylentiler çıkmış fakat sevgili kalmaya devam etmişlerdi.

Ronaldo, haftasonu Juventus'la maça çıktıktan sonra sevgilisi Georgina ile yat tatiline çıktı.

Georgina'nın İnstagram hesabından parmağındaki devasa yüzüğü göstererek paylaşım yapması söylentileri yeniden başlattı.

Bu fotoğraf üzerine Ronaldo'nun Arjantinli sevgilisine evlilik teklif ettiği iddia edildi. Öte yandan bu fotoğrafa 2 milyonun üzerinde beğeni geldi





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