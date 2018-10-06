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Cristiano Ronaldo'nun PES'teki değişimi



PES3'ten PES19'a kadar Cristiano Ronaldo'nun geçirdiği büyük değişim ile karşınızdayız...

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