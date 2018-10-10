Cristiano Ronaldo'nun avukatından flaş sözler!

Alman Der Spiegel gazetesi, Ronaldo'nun 2009 yılında avukatına yaptığı itirafları ortaya çıkarttı. Çok konuşulacak itiraflarda Ronaldo, Mayorga'ya tecavüz ettiğini şu sözlerle itiraf etmişti;

''Onunla arkadan cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Her şey çok çabuk sürdü. Birden beni itekledi ve 'Hayır yapma, ben diğerleri gibi değilim.' diye söylenmeye başladı. Birkaç kez seks sırasında da durmamı söyledi. Herhangi bir yardım bağırışında bulunmadı.''

'ya karşı yapılan tecavüz iddialarına cevap avukatı'den geldi.Peter Christiansen, Ronaldo hakkında açıklamalarda bulunurken tecavüz suçlamalarını şiddetle reddetti.Ronaldo'nun avukatı, açıklamasında şu sözlere yer verdi;''Bu karalama kampanyasında tüm suçlamaları şiddetle reddediyoruz. Ronaldo sadece ona karşı yapılan çirkin suçlamalara son vermek için danışmanlarının tavsiyesini aldı. Ne yazık ki ABD'de çok yaygın olan bir dava türünde yer almaktadır.Medyanın çok rahatlıkla manipüle edilebilecek verileri kullanarak haber yapması kabul edilemez bir davranış. Ronaldo'nun ifadelerinin yer aldığı iddia edilen belgeler tamamen uydurmadır.2009 yılında yaşananlar her iki tarafın rızası dahilinde gerçekleşmiştir. Cristiano, son 9 yılda yaptığı gibi bu çirkin suçlamaları şiddetle reddediyor.''Cristiano Ronaldo'nun 2009'daki soruşturmada yaptığı ifadelerin yer aldığı iddia şu şekildeydi;