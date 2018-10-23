Cristiano Ronaldo'dan Isco'ya cevap!

Juventus'un sezon başında Real Madrid'den kadrosuna kattığı, Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi ve flaş sözler kullandı.Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Isco'nun ''Ronaldo mu? Burada olmak istemeyen insanlar için ağlayacak değiliz.'' sözlerine cevap verdi.Portekizli yıldız, ''Çok normal. Tabii ki ağlamamalısın. Herkes Real Madrid'de neler yaptığımı biliyor. Zaten krizde olan kişiler hakkında konuşmak bana düşmez.'' diye konuştu.