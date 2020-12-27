Cristiano Ronaldo, yüzyılın oyuncusu oldu

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Awards'ta yüzyılın oyuncusu ödülünü aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo, yüzyılın oyuncusu oldu
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27 Aralık 2020 19:29
Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin yılın oyuncusu ödülünü almasının ardından, bir ödül de Cristiano Ronaldo'ya gitti.

Portekiz Milli Takımı ve Juventus oyuncusu Ronaldo, 2000 yılının başından itibaren yapılan değerlendirmede yüzyılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"DAHA UZUN YILLAR OYNAYACAĞIM"

35 yaşındaki yıldız açıklamasında; "Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım" dedi.

YÜZYILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ GUARDIOLA

Globe Soccer Awards'ta yılın teknik direktörü Hansi Flick seçilirken, yüzyılın teknik direktörü de Pep Guardiola seçildi. Törende ayrıca, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.

Diğer ödüller ise şu şekilde sıralandı:

Yılın Kulübü: Bayern Münih

Yüzyılın Kulübü: Real Madrid

Yüzyılın Menajeri: Jorge Mendes



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