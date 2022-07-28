Cristiano Ronaldo United'dan ayrılmak istiyor

Cristiano Ronaldo - Manchester United birlikteliği Avrupa'da futbol gündemini uzun süredir meşgul ediyor. İngiliz basını, Cristiano'nun yönetime ayrılma isteğini kesin bir dille söylediğini manşetlerine taşıdır.



Geçtiğimiz gün menajeri Jorge Mendes ile Carrington'daki antrenman tesislerine giden Cristiano Ronaldo'nun Manchester United yöneticileriyle yaptığı görüşmenin detayları belli oldu. Portekizli süperstarın kesin bir dille Manchester United'daki sözleşmesinin son senesini oynamak istemediğini yönetime ilettiği belirtildi.



MANCHESTER UNITED AYRILIĞI İSTEMİYOR



Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesine kulüp yönetimi ise sıcak bakmıyor. İngiliz basını Manchester United yönetiminin Sir Alex Ferguson'u devreye sokarak Cristiano'yu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.



Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesinin tek sebebinin ise United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması olduğu konuşuluyor.



37 yaşındaki süperstar, 12 yıl sonra döndüğü Manchester United'daki ilk sezonunda 38 maçta 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ