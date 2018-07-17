Cristiano Ronaldo Torino'da!

Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Torino'ya böyle iniş yaptı.

15 Temmuz 2018 19:40
Cristiano Ronaldo Torino'da!
Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Torino'ya iniş yaptı.


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