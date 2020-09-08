UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında İsveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Stockholm Friends Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Portekiz, 2-0'lık skorla kazandı.



İsveç, 44. dakikada Svensson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Portekiz, 45+1. dakikada Cristiano Ronaldo'nun frikik golüyle devreye önde girdi.



Cristiano Ronaldo, 72. dakikada ceza sahası dışından 90'a doğru nefis bir plaseyle maçın skorunu belirledi.



Cristiano Ronaldo, Portekiz adına 100 ve 101. gollerini atarak milli takımı için 100 gol barajını geçen İranlı Ali Daei'nin ardından ikinci futbolcu oldu.



Portekiz, bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İsveç ise puanla tanışamadı.



Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Fransa'ya konuk olacak. İsveç ise deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.



