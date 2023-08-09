Cristiano Ronaldo takımını finale çıkardı!

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta'yı 1-0 mağlup eden Al Nassr, finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cristiano Ronaldo takımını finale çıkardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 20:09
Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.

Prince Sultan bin Abdulaziz Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü 74. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte turnuvada finale yükselen Al Nassr, Al Hilal - Al Shabab eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery