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Cristiano Ronaldo: "Takımıma teşekkürler"

Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı sonrasında konuştu.

Cristiano Ronaldo: 'Takımıma teşekkürler'
Portekiz'de Macaristan'a attığı 2 golle maçın yıldızı seçilen Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen süperstar, "Zor bir maç oldu, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ama 3 gol atmayı başardık. Gol atmama yardım ettiği için takımına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya maçının da önemli olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Doğru şekilde başlamak önemliydi. Şimdi bu özgüveni sıradaki maça taşımamız lazım" dedi.

Portekiz, gruptaki 2. maçını 19 Haziran 19:00'da Almanya'ya karşı oynayacak.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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