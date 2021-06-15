Cristiano Ronaldo: 'Takımıma teşekkürler'

Portekiz'de Macaristan'a attığı 2 golle maçın yıldızı seçilen Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından konuştu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen süperstar, "Zor bir maç oldu, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ama 3 gol atmayı başardık. Gol atmama yardım ettiği için takımına teşekkür ediyorum
" ifadelerini kullandı.
Almanya maçının da önemli olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Doğru şekilde başlamak önemliydi. Şimdi bu özgüveni sıradaki maça taşımamız lazım
" dedi.
Portekiz, gruptaki 2. maçını 19 Haziran 19:00'da Almanya'ya karşı oynayacak.