Cristiano Ronaldo: 'Takımıma teşekkürler'

Portekiz'de Macaristan'a attığı 2 golle maçın yıldızı seçilen Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından konuştu.Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen süperstar, "" ifadelerini kullandı.Almanya maçının da önemli olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "" dedi.Portekiz, gruptaki 2. maçını 19 Haziran 19:00'da Almanya'ya karşı oynayacak.